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Коломойського не запрошували на інавгурацію Зеленського

Коломойського не запрошували на інавгурацію Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що його не запрошували на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського 20 травня. Про це олігарх повідомив в інтерв'ю "Схемам", передає УНН.

Так, відповідаючи на запитання, чи запрошували його на заходи, присвячені інавгурації Зеленського, Коломойський заявив: "Ні. Нас лише сьогодні прийняли. Я не знаю – може на коктейль, на цю світську частину – може прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах."

На питання, чи запрошували на офіційну частину інавгурації в Верховній раді, бізнесмен відповів: "Мене не запрошували, по-перше. А по-друге, я не розумію, як це виглядає. І які складнощі там – потрібен дрес-код, метелики, краватки – це складно. Але ми люди більш вільні, спокійні – ми з покоління "Зе". Хоча нам років на 20 більше".

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні.

Коломойський прилетів до України літаком з Ізраїлю у ніч на 16 травня.

Повідомлялося, що о 2:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Згодом стало відомо, що цим літаком прилетів бізнесмен Ігор Коломойський.

Згодом стало відомо, що Коломойський прилетів з Дніпра до Києва.

Зазначимо, що олігарх не був в Україні з червня 2017 року.

Українські Національні Новини

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