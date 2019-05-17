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Коломойський заявив про намір прожити в Україні найближчі п’ять років

Коломойський заявив про намір прожити в Україні найближчі п’ять років

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні. Про це олігарх повідомив в інтерв'ю "Схемам", передає УНН.

Так, відповідаючи на запитання, чому зараз приїхав в Україну і чи це може свідчити про те, що "Порошенко втратив владу", Коломойський заявив: "Ні, я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні".

У відповідь на уточнююче запитання, чому саме ці п’ять років, Коломойський пояснив: "Бо я сподіваюсь на верховенство права в країні".

Водночас, він зазначив, що це не пов’язано з його відносинами з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським.

"Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України", - розповів олігарх.

Також він зазначив, що не приїжджав до України упродовж двох років, " бо казав, що раптом може статися таке, що я не зможу виїхати".

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський прилетів до України літаком з Ізраїлю у ніч на 16 травня.

Повідомлялося, що о 2:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Згодом стало відомо, що цим літаком прилетів бізнесмен Ігор Коломойський.

Згодом стало відомо, що Коломойський прилетів з Дніпра до Києва.

Зазначимо, що олігарх не був в Україні з червня 2017 року.

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