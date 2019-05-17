Коломойский заявил о намерении прожить в Украине ближайшие пять лет

Так, отвечая на вопрос, почему сейчас приехал в Украину и может ли это свидетельствовать о том, что "Порошенко потерял власть", Коломойский заявил: "Нет, я решил ближайшие пять лет прожить в Украине".

В ответ на уточняющий вопрос, почему именно эти пять лет, Коломойский объяснил: "Потому что я надеюсь на верховенство права в стране".

Вместе с тем он отметил, что это не связано с его отношениями с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - рассказал олигарх.

Также он отметил, что не приезжал в Украину в течение двух лет, "потому что говорил, что вдруг может произойти такое, что я не смогу уехать".

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Украину самолетом из Израиля в ночь на 16 мая.

Сообщалось, что в 2:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. Впоследствии стало известно, что на этом самолете прилетел бизнесмен Игорь Коломойский.

Впоследствии стало известно, что Коломойский прилетел из Днепра в Киев.

Отметим, что олигарх не был в Украине с июня 2017 года.