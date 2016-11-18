Бывшую участницу "ЛНР" освободили от уголовной ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывшую участницу незаконного вооруженного формирования "ЛНР" освободили от уголовной ответственности в рамках программы "Тебя ждут дома". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что жительница Кадиевки (бывший Стаханов) в 2015 году в поисках заработка вступила в одну из группировок боевиков и была назначена пулеметчиком-наводчиком.
После того как женщина стала свидетелем издевательств и бесчеловечного обращения боевиков с подчиненными, она решила покинуть террористов и территорию "Новороссии".
Информация о добровольном отказе женщины участвовать в незаконном вооруженном формировании стала известна сотрудникам СБУ. Правоохранители предложили ей присоединиться к программе "Тебя ждут дома" и вернуться в контролируемые украинскими властями районы.
В установленном законом порядке выяснили все обстоятельства совершения женщиной противоправной деятельности. По результатам рассмотрения дела суд освободил жительницу Луганской области от уголовной ответственности.