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15 марта, 19:03 • 108287 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147492 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126081 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119426 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106279 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102129 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95660 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Бывшую участницу "ЛНР" освободили от уголовной ответственности

Бывшую участницу "ЛНР" освободили от уголовной ответственности

Киев • УНН

 • 7942 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывшую участницу незаконного вооруженного формирования "ЛНР" освободили от уголовной ответственности в рамках программы "Тебя ждут дома". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что жительница Кадиевки (бывший Стаханов) в 2015 году в поисках заработка вступила в одну из группировок боевиков и была назначена пулеметчиком-наводчиком.

После того как женщина стала свидетелем издевательств и бесчеловечного обращения боевиков с подчиненными, она решила покинуть террористов и территорию "Новороссии".

Информация о добровольном отказе женщины участвовать в незаконном вооруженном формировании стала известна сотрудникам СБУ. Правоохранители предложили ей присоединиться к программе "Тебя ждут дома" и вернуться в контролируемые украинскими властями районы.

В установленном законом порядке выяснили все обстоятельства совершения женщиной противоправной деятельности. По результатам рассмотрения дела суд освободил жительницу Луганской области от уголовной ответственности.

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