Колишню учасницю "ЛНР" звільнили від кримінальної відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Колишню учасницю незаконного збройного формування “ЛНР” звільнили від кримінальної відповідальності у рамках Програми “На тебе чекають вдома”. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що жителька Кадіївки (колишній Стаханов) у 2015 році в пошуках заробітку вступила до одного з угруповань бойовиків та була призначена кулеметником-навідником.
Після того як жінка стала свідком знущань та нелюдського поводження бойовиків з підлеглими, вона вирішила покинути терористів та територію “новоросії”.
Інформація про добровільну відмову жінки брати участь у незаконному збройному формуванні стала відома співробітникам СБУ. Правоохоронці запропонували їй долучитись до Програми “На тебе чекають вдома” та повернутися у контрольовані українською владою райони.
У встановленому законом порядку були з’ясовані всі обставини здійснення жінкою протиправної діяльності. За результатами розгляду справи суд звільнив жительку Луганщини від кримінальної відповідальності.