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Бывшая журналистка станет новой главой МИД Бельгии

Бывшая журналистка станет новой главой МИД Бельгии

Киев • УНН

 • 220313 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Бывшая журналистка Хаджа Лабиб, представитель либерального политического объединения Mouvement Réformateur’s (MR, "Реформаторское движение") заменит на посту главы МИД Бельгии Софи Вильмес. Об этом пишет The Brussels Times, передает УНН.

Цитата

"Бывшая журналистка компании RTBF, а ныне член франкофонной либеральной партии MR принимает новый пост после того, как в четверг Вильмес сказала, что подает в отставку с должности министра иностранных дел, чтобы быть вместе с мужчиной, борющимся с раком мозга" , – говорится в сообщении.

Об этом решении заявил в пятницу лидер партии MR Жорж-Луи Буше. Сама Лабиб, комментируя назначение, заметила, что решила "выйти из зоны комфорта".

Дополнение 

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес 14 июля подала в отставку "по семейным обстоятельствам".

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