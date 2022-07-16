Бывшая журналистка станет новой главой МИД Бельгии

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"Бывшая журналистка компании RTBF, а ныне член франкофонной либеральной партии MR принимает новый пост после того, как в четверг Вильмес сказала, что подает в отставку с должности министра иностранных дел, чтобы быть вместе с мужчиной, борющимся с раком мозга" , – говорится в сообщении.

Об этом решении заявил в пятницу лидер партии MR Жорж-Луи Буше. Сама Лабиб, комментируя назначение, заметила, что решила "выйти из зоны комфорта".

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Глава МИД Бельгии Софи Вильмес 14 июля подала в отставку "по семейным обстоятельствам".