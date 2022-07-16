Колишня журналістка стане новою очільницею МЗС Бельгії

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"Колишня журналістка компанії RTBF, а нині член франкофонної ліберальної партії MR приймає новий пост після того, як у четвер Вільмес сказала, що подає у відставку з посади міністра закордонних справ, аби бути разом із чоловіком, який бореться з раком мозку", - йдеться в повідомленні.

Про це рішення заявив у п’ятницю лідер партії MR Жорж-Луї Буше. Як зазначається, сама Лабіб, коментуючи призначення, зауважила, що вирішила "вийти із зони комфорту".

Доповнення

Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес 14 липня подала у відставку "за сімейними обставинами".