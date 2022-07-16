Колишня журналістка стане новою очільницею МЗС Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Колишня журналістка Хаджа Лабіб, представниця ліберального політичного об’єднання Mouvement Réformateur’s (MR, "Реформаторський рух") замінить на посту глави МЗС Бельгії Софі Вільмес. Про це пише The Brussels Times, передає УНН.
Цитата
"Колишня журналістка компанії RTBF, а нині член франкофонної ліберальної партії MR приймає новий пост після того, як у четвер Вільмес сказала, що подає у відставку з посади міністра закордонних справ, аби бути разом із чоловіком, який бореться з раком мозку", - йдеться в повідомленні.
Про це рішення заявив у п’ятницю лідер партії MR Жорж-Луї Буше. Як зазначається, сама Лабіб, коментуючи призначення, зауважила, що вирішила "вийти із зони комфорту".
Доповнення
Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес 14 липня подала у відставку "за сімейними обставинами".