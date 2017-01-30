Бывшая секретарша Й.Геббельса умерла в возрасте 106 лет

Как отмечается, она умерла через несколько недель после своего 106-го дня рождения.

Указано, что она была последней уцелевшей с нацистской администрации. Впервые она рассказала о своем опыте и воспоминаниях только в 2011 году. В 2016 году о ней сняли документальный фильм "A German Life".

Б.Помсел родилась в 1911 году и в юности работала секретаршей у еврейского страхового брокера, после чего устроилась на такую ​​же работу к стороннику правых взглядов. Хотя женщина и уверяла, что никогда не интересовалась политикой, в 1933 году она вступила в Национал-социалистическую рабочую партию, чтобы получить работу на государственном радио.

Позже, по ее словам, в 1942 году ее профессиональные способности привели на работу в министерство народного просвещения и пропаганды в качестве секретаря министра Йозефа Геббельса.

Она описывала Й.Геббельса как "привлекательного мужчину", всегда выбритого и хорошо одетого, но высокомерного.

Б.Помсел настаивала, что работала просто секретарем и ничего не знала о преступлениях нацистов во время Холокоста.

"Люди, которые сегодня говорят, что сделали бы больше для этих несчастных, преследуемых евреев... Я действительно верю, что они искренне верят в это. Но они бы этого не сделали", - заявила она в интервью для документального фильма.

Женщина также настаивала, что не чувствовала вину за поступки ее руководства.

После Второй мировой войны Б.Помсел попала в плен советских войск и провела пять лет в трудовых лагерях. В 1950 году она вернулась на работу в немецкие СМИ, где работала в течение следующих 20 лет.