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Колишня секретарка Й.Геббельса померла у віці 106 років

Колишня секретарка Й.Геббельса померла у віці 106 років

Київ • УНН

 • 11821 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Колишня секретарка головного ідеолога нацистської Німеччини і ‎міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса Брунхільда Помсел померла в Мюнхені, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як зазначається, вона померла через кілька тижнів після свого 106-го дня народження.‎

Вказано, що вона була останньою вцілілою із нацистської адміністрації. Уперше вона розповіла про свій ‎досвід і спогади лише у 2011 році. ‎У 2016 про неї зняли документальний фільм "A German Life".

Б.Помсел народилася у 1911 році і в юності працювала секретаркою на єврейського ‎страхового брокера, після чого влаштувалася на таку ж роботу до прихильника правих ‎поглядів. Хоч жінка і запевняла, що ніколи не цікавилася політикою, у 1933 році вона ‎вступила до Націонал-соціалістиної робітничої партії, аби отримати роботу в державному ‎радіо.‎

Пізніше, за її словами, у 1942 році її професійні здібності привели її до роботи у міністерстві ‎народної освіти і пропаганди у якості секретаря міністра Йозефа Геббельса.‎

Вона описувала Й.Геббельса як "привабливого чоловіка", завжди поголеного і гарно ‎вдягненого, але зарозумілого.‎

Б.Помсел наполягала, що працювала просто секретарем і нічого не знала про злочини ‎нацистів під час Голокосту.‎

‎"Люди, які сьогодні кажуть, що зробили б більше для цих нещасних, переслідуваних євреїв... ‎Я справді вірю, що вони щиро вірять у це. Але вони б цього не зробили", - заявила вона у ‎інтерв'ю для документального фільму.‎

Жінка також наполягала, що не почувала провини за вчинки її керівництва.‎

Після Другої світової війни Б.Помсел потрапила у полон радянських військ і провела п'ять ‎років у трудових таборах. У 1950 році вона повернулася до роботи у німецьких ЗМІ, де ‎працювала впродовж наступних 20 років.‎

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