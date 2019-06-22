Бывшая посол Малайзии в Нидерландах считает "сомнительными" результаты расследования по MH17

“Во-первых, ни один их четырех подозреваемых, названных ССГ, не был членом расчета зенитной ракетной установки, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing. Следователи так и не смогли установить, кто был в составе расчета и как подозреваемые связаны с ними”, — пишет дипломат, которая возглавляла дипмиссию в Гааге с 2008 года по 2015 год. “Кроме того, ни в одном докладе не содержится информация, с какой целью была запущена ракета, стало ли это случайным и преднамеренным выстрелом, направленным именно против малайзийского самолета либо же против любого гражданского”, — отмечает Фаузи Таиб.

Автор статьи также задается вопросом, “почему в тот день украинские диспетчеры направили Boeing из Малайзии на столь низкий эшелон, зная о боевых действиях на территории своего государства. Разве Украина в таком случае не является виновной в том, что заставила экипаж снизиться, направив лайнер непосредственно в зону конфликта”. По словам дипломата, “возникает также закономерный вопрос, почему Россия не была включена в состав ССГ. Возможно, это было сделано аналогично тому, как поступили с Малайзией, которая также изначально была исключена из следствия”.

По ее словам, “для Малайзии совершенно неважно, что четверо подозреваемых, названных ССГ, являются гражданами РФ. Мы не можем быть втянуты в геополитическое противостояние России и Запада, который с самого начала прямо или косвенно обвинял Москву в случившемся”. “В первую очередь, для малайзийцев важна правда: что случилось в тот роковой день, кто сделал это, умышленно или случайно”, — отметила Фаузи Таиб.

Стоит напомнить, что Малайзия назвала результаты расследования катастрофы MH17 “политизированными и антироссийскими”.