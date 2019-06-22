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Колишня посол Малайзії у Нідерландах вважає "сумнівними" результати розслідування щодо MH17

Київ • УНН

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КИЪВ. 22 червня. УНН. Остання заява учасників Спільної слідчої групи (ССГ) про встановлення осіб, підозрюваних в причетності до краху Boeing на сході України в 2014 році, “залишило безліч питань, які є визначальними в цій справі”. Таку думку висловила колишня посол Малайзії в Нідерландах Фаузі Таіб в авторській статті, опублікованій в суботу в газеті New Straits Times, зазначає УНН.

Колишня посол Малайзії у Нідерландах вважає "сумнівними" результати розслідування щодо MH17

“По-перше, жоден з чотирьох підозрюваних, названих ССГ, не був членом розрахунку зенітної ракетної установки, з якої був проведений пуск ракети, яка збила Boeing. Слідчі так і не змогли встановити, хто був у складі розрахунку і як підозрювані пов’язані з ними”, — пише дипломат, яка очолювала дипмісію в Гаазі з 2008 року по 2015 рік. “Крім того, ні в одній доповіді не міститься інформація, з якою метою була запущена ракета, чи стало це випадковим і навмисним пострілом, спрямованим саме проти малайзійського літака або ж проти будь-якого цивільного”, — зазначає Фаузі Таіб.

Авторка статті також задається питанням, “чому в той день українські диспетчери направили Boeing з Малайзії на такий низький ешелон, знаючи про бойові дії на території своєї держави. Хіба Україна в такому випадку не є винною в тому, що змусила екіпаж знизитися, направивши лайнер безпосередньо в зону конфлікту”. За словами дипломатки, “виникає також закономірне питання, чому Росія не була включена до складу ССГ. Можливо, це було зроблено аналогічно тому, як вчинили з Малайзією, яка також спочатку була виключена зі слідства”.

За її словами, “для Малайзії зовсім неважливо, що четверо підозрюваних, названих ССГ, є громадянами РФ. Ми не можемо бути втягнуті в геополітичне протистояння Росії і Заходу, який з самого початку прямо або побічно звинувачував Москву в тому, що трапилося”. “В першу чергу, для малайзійців важлива правда: що сталося в той фатальний день, хто зробив це, навмисне або випадково”, — зазначила Фаузі Таіб.

Варто нагадати, що Малайзія назвала результати розслідування катастрофи MH17 "політизованими та антиросійськими".

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