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Малайзія назвала результати розслідування катастрофи MH17 "політизованими та антиросійськими"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад висловив невдоволення у зв’язку з результатами роботи Спільної слідчої групи (ССД) у справі про катастрофу Boeing в Україні в липні 2014 року і назвав їх політизованими і антиросійськими. Про це повідомляє газета The Star, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Малайзія назвала результати розслідування катастрофи MH17 "політизованими та антиросійськими"

“Ми дуже незадоволені. З самого початку це розслідування було політизованим і проводилося з метою знайти способи звинуватити Росію в протиправних діях”, — заявив прем’єр. Він додав, що “слідчі ще до вивчення матеріалів справи заявили, що це зробила Росія”.

“Нам потрібно доказ провини (Росії) в тому, що трапилося. Але поки що немає ніяких доказів, а тільки чутки”, — підкреслив Мохамад.

Наприкінці травня цього року, уряд Малайзії вимагав переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який був збитий над Донеччиною. Як заявив прем’єр-міністр країни, Малайзія погодилася зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак був збитий ракетою, випущеною Росією.

Згодом, уряд Нідерландів почав вимагати пояснень від Малайзії у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра країни Махатхіра Мохамада, який поставив під сумнів вину Російської Федерації у катастрофі MH17.

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