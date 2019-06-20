Малайзія назвала результати розслідування катастрофи MH17 "політизованими та антиросійськими"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад висловив невдоволення у зв’язку з результатами роботи Спільної слідчої групи (ССД) у справі про катастрофу Boeing в Україні в липні 2014 року і назвав їх політизованими і антиросійськими. Про це повідомляє газета The Star, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.
“Ми дуже незадоволені. З самого початку це розслідування було політизованим і проводилося з метою знайти способи звинуватити Росію в протиправних діях”, — заявив прем’єр. Він додав, що “слідчі ще до вивчення матеріалів справи заявили, що це зробила Росія”.
“Нам потрібно доказ провини (Росії) в тому, що трапилося. Але поки що немає ніяких доказів, а тільки чутки”, — підкреслив Мохамад.
Наприкінці травня цього року, уряд Малайзії вимагав переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який був збитий над Донеччиною. Як заявив прем’єр-міністр країни, Малайзія погодилася зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак був збитий ракетою, випущеною Росією.
Згодом, уряд Нідерландів почав вимагати пояснень від Малайзії у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра країни Махатхіра Мохамада, який поставив під сумнів вину Російської Федерації у катастрофі MH17.