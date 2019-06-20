Малайзия назвала результаты расследования катастрофы MH17 "политизированными и антироссийскими"

“Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях”, — заявил премьер. Он добавил, что “следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия”.

“Нам нужно доказательство вины (России) в случившемся. Но пока что нет никаких доказательств, а только слухи”, — подчеркнул Мохамад.

В конце мая этого года, правительство Малайзии потребовало убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донецкой областью. Как заявил премьер-министр страны, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

Впоследствии, правительство Нидерландов потребовало объяснений от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра страны Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину Российской Федерации в катастрофе MH17.