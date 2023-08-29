Бывшему боевику "днр" не дали сбежать в Приднестровье - СБУ

Детали

По данным СБУ, боевик длительное время скрывался от правосудия за участие в войне против Украины.

"Злоумышленник был задержан вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, куда он пытался бежать, чтобы избежать наказания за свои преступления", - указали в СБУ.

По данным следствия, задержанным является житель Константиновки Донецкой области.

"В 2014 году он присоединился к так называемому «славянскому полку» – подконтрольной рф террористической группировки с востока Украины. Там его привлекали к «дежурству» на вражеских блокпостах, где он останавливал автомобили украинских граждан, которые пытались выехать с временно оккупированной части региона. Во время таких «остановок» боевики создавали искусственные поводы для похищения людей и «конфискации» их авто", - рассказали в СБУ.

"Однако, еще до начала полномасштабного вторжения рф он покинул ряды боевиков и скрытно выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался «залечь на дно». Во время оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из приграничных районов Винницкой области", - сообщили в СБУ.

Ему сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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