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Колишньому бойовику "днр" не дали втекти у Придністров'я - СБУ

Колишньому бойовику "днр" не дали втекти у Придністров'я - СБУ

Київ • УНН

 • 481168 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. СБУ затримала на Вінниччині колишнього бойовика «днр», який хотів втекти до невизнаного Придністров’я, повідомили у вівторок у спецслужбі, пише УНН.

Деталі

За даними СБУ, бойовик тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України.

"Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини", - вказали у СБУ.

За даними слідства, затриманим є житель Костянтинівки на Донеччині.

"У 2014 році він приєднався до так званого «слов’янського полку» – підконтрольного рф терористичного угруповання зі сходу України. Там його залучали до «чергування» на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону. Під час таких «зупинок» бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та «конфіскації» їхніх авто", - розповіли у СБУ.

"Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення рф він покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався «залягти на дно». Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області", - повідомили у СБУ.

Йому повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хотів "залягти на дно" у Вінниці: затримали бойовика-розвідника "днр"

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