Бывшего президента Кыргызстана обвинили в подготовке госпереворота
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Задержанный 8 августа бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев готовил в республике государственный переворот. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Атамбаев планировал совершение в стране государственного переворота”, — сказал он. По словам Опумбаева, экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти. “Атамбаев готовился к этому”, — сказал он.
Опумбаев уточнил, что принимавший участие в штурме резиденции Атамбаева боец спецподразделения был застрелен из оружия, обнаруженного в доме бывшего главы государства. “Боец был застрелен из оружия, которое находилось в доме Атамбаева. В его доме впоследствии было обнаружено большое количество различного оружия, в том числе винтовка СВД. Атамбаев признался, что во время задержания он шесть раз стрелял в моих ребят”, — сказал глава ГКНБ.
По словам Опумбаева, сотрудники силовых структур имели право применить оружие против сторонников Атамбаева во время его задержания. “Сотрудники правоохранительных органов во время задержания Атамбаева могли в целях самообороны применить оружие против сторонников бывшего президента, поскольку существовала угроза жизни бойцов. Но этого (они) не сделали, чтобы не пострадало ни одно мирное лицо. Наши бойцы это задание выполнили, это героический поступок”, — сказал он.
Видео задержания Атамбаева:
Стоит добавить, что сотрудники спецназа задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.