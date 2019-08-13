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Колишнього президента Киргизстану звинуватили у підготовці держперевороту

Колишнього президента Киргизстану звинуватили у підготовці держперевороту

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Затриманий 8 серпня колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв готував в республіці державний переворот. Про це заявив у вівторок на прес-конференції в Бішкеку глава Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану Орозбек Опумбаєв, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Атамбаєв планував вчинення в країні державного перевороту”, — сказав він. За словами Опумбаєва, екс-президент спеціально під час операції з його затримання використовував для захисту жінок і дітей, щоб використовувати інформацію про поранення мирних громадян як фактор для повалення влади. “Атамбаєв готувався до цього”, — сказав він.

Опумбаєв уточнив, що боєць спецпідрозділу, який брав участь в штурмі резиденції Атамбаєва, був застрелений зі зброї, виявленої в будинку колишнього глави держави. “Боєць був застрелений зі зброї, яка перебувала в будинку Атамбаєва. В його будинку згодом було виявлено велику кількість різної зброї, в тому числі гвинтівка СВД. Атамбаєв зізнався, що під час затримання він шість разів стріляв в моїх хлопців”, — сказав глава ДКНБ.

За словами Опумбаева, співробітники силових структур мали право застосувати зброю проти прихильників Атамбаєва під час його затримання. “Співробітники правоохоронних органів під час затримання Атамбаєва могли в цілях самооборони застосувати зброю проти прихильників колишнього президента, оскільки існувала загроза життю бійців. Але цього (вони) не зробили, щоб не постраждала жодна мирна особа. Наші бійці це завдання виконали, це героїчний вчинок”, — сказав він.

Відео затримання Атамбаєва:

Варто додати, що співробітники спецназу затримали колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

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