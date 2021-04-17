Бывшего главу МВД Италии будут судить за незаконное задержание мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предстанет перед судом за незаконное удерживание сотни мигрантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Речь идет об инциденте, произошедшем в 2019 году. Сообщается, что Сальвини предъявлено обвинение в том, что он заблокировал на судне в море сотню мигрантов, ожидая что их примет другая страна ЕС.
Люди находились на борту до тех пор, пока прокуратура не приказала захватить судно и эвакуировать людей.
Сальвини утверждает, что действовал в интересах страны и большинство членов тогдашнего состава правительства его поддержали.
Судебный процесс начнется на Сицилии 15 сентября. Если Сальвини будет признан виновным, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Следует добавить, что Сальвини лидер правой политической партии, и его политическая программа большей частью основана на антимиграционной риторике. За 14 месяцев прибывания на должности министра внутренних дел он несколько раз останавливал лодки с мигрантами и препятствовал высадке мигрантов в Италии.