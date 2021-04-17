Колишнього главу МВС Італії судитимуть за незаконне затримання мігрантів

Деталі

Йдеться про інцидент, що стався в 2019 році. Повідомляється, що Сальвіні пред'явлено звинувачення в тому, що він заблокував на судні в морі сотню мігрантів, чекаючи що їх прийме інша країна ЄС.

Люди перебували на борту до тих пір, поки прокуратура не наказала захопити судно та евакуювати людей.

Сальвіні стверджує, що діяв в інтересах країни і більшість членів тодішнього складу уряду його підтримали.

Судовий процес почнеться на Сицилії 15 вересня. Якщо Сальвіні буде визнаний винним, то йому загрожує до 15 років в'язниці.

Слід додати, що Сальвіні лідер правої політичної партії і його політична програма здебільшого заснована на антиміграційні риториці. За 14 місяців перебування на посаді міністра внутрішніх справ він кілька разів зупиняв човни з мігрантами і перешкоджав висадці мігрантів в Італії.