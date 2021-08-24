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Бывший вице-президент Афганистана заявил, что талибы похищают детей и пенсионеров

Киев  •  УНН

 • 20698 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана к захвату там власти, заявил, что гуманитарная ситуация в стране ужасная. Об этом он написал в Twitter, пишет УНН.

Детали

Салех рассказывает, что талибы блокируют поставки продуктов питания и топлива в долину Андараб и заявляет, что “гуманитарная ситуация ужасная”.

Цитата

“Тысячи женщин и детей бежали в горы. На протяжении последних двух дней талибы похищают детей и стариков, и используют их как щиты для передвижения или обыска домов ”, - написал политик.

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Напомним

По мере того, как талибы захватывают в Афганистане ключевые города страны, террористическая группа теперь заставляет женщин выходить замуж за своих террористов.

Талибы позволили женщинам вернуться на афганское телевидение.

Агентства ООН предупредили о гуманитарной катастрофе в Афганистане, заставляет десятки тысяч людей покинуть свои дома на фоне распространенного голода.

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