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В ООН заявляють, що Афганістан на межі "гуманітарної катастрофи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Агентства ООН в п’ятницю попередили про гуманітарну катастрофу в Афганістані, через наступ Талібану, що змушує десятки тисяч людей покинути свої будинки на тлі поширеного голоду. Про це з посиланням на Reuters, інформує УНН.

Деталі

Повстанці взяли під свій контроль другий і третій за величиною міста, через що західні посольства готуються відправити війська для допомоги в евакуації персоналу, хоча Організація Об’єднаних Націй заявила, що її 320 співробітників залишаться в Афганістані.

“Ми побоюємося, що найгірше ще попереду, і швидко наближається велика хвиля голоду... Ситуація має всі ознаки гуманітарної катастрофи”, — сказав представник Всесвітньої продовольчої програми на брифінгу в ООН Томсон Фірі.

З травня понад 250 тисяч людей були змушені покинути свої будинки, 80% з них — жінки і діти, повідомила представниця агентства ООН у справах біженців Шабія Манту.

Тисячі людей прямують з сільських районів у столицю Кабул і інші міські центри в пошуках притулку.

“Вони сплять на відкритому повітрі, в парках і громадських місцях, — повідомив прессекретар Управління ООН з координації гуманітарних питань Йенс Лаерке. — Зараз головною проблемою є просто знайти їм притулок”.

Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомив, що за останні два-три місяці в обслуговуваних ними медичних установах збільшилося вдвічі число випадків травм. Вони також висловили стурбованість з приводу нестачі медикаментів.

Доповнення

Рух “Талібан” напередодні зайняв Кандагар, друге за величиною місто Афганістану. Перед цим урядові сили підтвердили захоплення міста Газні, що на шляху в Кандагар. Після двох тижнів запеклих боїв таліби захопили афганське місто Лашкаргах, столицю південної провінції Гільменд.

Менше ніж за тиждень таліби взяли під свій контроль десять провінцій Афганістану. Майже третина з 34 столиць провінцій країни зараз перебуває під контролем “Талібану”.

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