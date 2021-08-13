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Уряд Британії евакуюватиме своїх громадян із Афганістану: скерують майже 600 військових

Уряд Британії евакуюватиме своїх громадян із Афганістану: скерують майже 600 військових

Київ • УНН

 • 21208 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Громадян Великої Британії евакуюватимуть із Афганістану. Для цього британський уряд скерує майже 600 військовослужбовців. Про це повідомляє УНН за даними BBC.

Деталі

Військовослужбовці допоможуть переселити громадян Великої Британії, колишніх афганських співробітників та перекладачів.
Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що захист британських громадян є першочерговим завданням уряду, тому він “має зробити все можливе, щоб гарантувати їхню безпеку”.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ порадило всім британським громадянам виїхати з Афганістану. За їхніми даними, там усе ще перебуває приблизно 4000 осіб.

Нагадаємо

Таліби почали масштабний наступ в Афганістані після того, як США та їхні союзники стали виводити з республіки війська. На початок липня країну покинуло понад 90% американського військового контингенту. Повністю вивести війська в США планують до кінця серпня.

Станом на 12 серпня таліби захопили одне з головних міст Афганістану — Кандагар.

Менше ніж за тиждень таліби взяли під свій контроль десять провінцій Афганістану.

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