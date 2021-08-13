Уряд Британії евакуюватиме своїх громадян із Афганістану: скерують майже 600 військових

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Військовослужбовці допоможуть переселити громадян Великої Британії, колишніх афганських співробітників та перекладачів.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що захист британських громадян є першочерговим завданням уряду, тому він “має зробити все можливе, щоб гарантувати їхню безпеку”.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ порадило всім британським громадянам виїхати з Афганістану. За їхніми даними, там усе ще перебуває приблизно 4000 осіб.

Нагадаємо

Таліби почали масштабний наступ в Афганістані після того, як США та їхні союзники стали виводити з республіки війська. На початок липня країну покинуло понад 90% американського військового контингенту. Повністю вивести війська в США планують до кінця серпня.

Станом на 12 серпня таліби захопили одне з головних міст Афганістану — Кандагар.

Менше ніж за тиждень таліби взяли під свій контроль десять провінцій Афганістану.