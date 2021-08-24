Колишній віце-президент Афганістану заявив, що таліби викрадають дітей та пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Амрулла Салех, який займав пост віце-президента Афганістану до захоплення там влади, заявив, що гуманітарна ситуація в країні жахлива. Про це він написав у Twitter, пише УНН.
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Салех розповідає, що таліби блокують постачання продуктів харчування і палива в долину Андараб і заявляє, що “гуманітарна ситуація жахлива”.
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“Тисячі жінок і дітей втекли в гори. Протягом останніх двох днів таліби викрадають дітей і людей похилого віку, і використовують їх як щити для пересування або обшуку будинків”, — написав політик.
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Нагадаємо
В міру того, як таліби захоплюють в Афганістані ключові міста країни, терористична група тепер змушує жінок виходити заміж за своїх терористів.
Таліби дозволили жінкам повернутися на афганське телебачення.
Агентства ООН попередили про гуманітарну катастрофу в Афганістані, що змушує десятки тисяч людей покинути свої будинки на тлі поширеного голоду.