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Колишній віце-президент Афганістану заявив, що таліби викрадають дітей та пенсіонерів

Київ • УНН

 • 20719 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Амрулла Салех, який займав пост віце-президента Афганістану до захоплення там влади, заявив, що гуманітарна ситуація в країні жахлива. Про це він написав у Twitter, пише УНН.

Деталі

Салех розповідає, що таліби блокують постачання продуктів харчування і палива в долину Андараб і заявляє, що “гуманітарна ситуація жахлива”.

Цитата

“Тисячі жінок і дітей втекли в гори. Протягом останніх двох днів таліби викрадають дітей і людей похилого віку, і використовують їх як щити для пересування або обшуку будинків”, — написав політик.

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Нагадаємо

В міру того, як таліби захоплюють в Афганістані ключові міста країни, терористична група тепер змушує жінок виходити заміж за своїх терористів.

Таліби дозволили жінкам повернутися на афганське телебачення.

Агентства ООН попередили про гуманітарну катастрофу в Афганістані, що змушує десятки тисяч людей покинути свої будинки на тлі поширеного голоду.

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