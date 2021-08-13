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Талібан примушує афганських жінок виходити заміж за терористів

Талібан примушує афганських жінок виходити заміж за терористів

Київ • УНН

 • 24643 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. В міру того, як таліби захоплюють в Афганістані ключові міста країни, терористична група тепер змушує жінок виходити заміж за своїх терористів. Про це інформує УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Афганці також стають свідками страти захоплених солдатів і неспровокованих нападів талібів на мирних жителів у недавно захоплених ними районах.

Крім того, за їхніми словами, “Талібан” зажадав, щоб громади видавали незаміжніх жінок, щоб вони ставали “дружинами” для своїх терористів — це форма сексуального насильства, кажуть правозахисні групи, повідомляє The Wall Street Journal.

Талібан публічно пообіцяв проявити великодушність у своїй перемозі, запевнивши урядовців, війська і народ Афганістану в тому, що їм нема чого боятися, оскільки всі великі ділянки країни потрапляють під їхній контроль. Але їхні дії свідчать про протилежне, додає The Wall Street Journal.

Доповнення

Посольство США в Кабулі розкритикувало рух “Талібан”, оскільки воно отримало повідомлення про страти талібами афганських військових.

Талібан отримав контроль над багатьма ключовими містами регіону. У четвер увечері терористична група заявила, що взяла під свій контроль друге за величиною місто країни Кандагар після захоплення офісу губернатора та інших адміністративних будівель у місті. На даний момент терористична група захопила 12 столиць провінцій країни.

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