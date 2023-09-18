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Бывшее правительство Польши планировало отдать в оккупацию почти полстраны в случае нападения рф - Блащак

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал рассекреченные документы, согласно которым бывшее правительство страны планировало отдать в оккупацию почти пол Польши в случае нападения россии. Такой план утвердили в 2011 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на польскую правящую партию «Право и справедливость».

Детали

Так, партия опубликовала видео на котором Мариуш Блащак утверждает, что в 2011 году тогдашний глава Минобороны Богдан Клих утвердил план обороны от возможного вторжения россии в Польшу. Этот план предусматривал, что оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней враг выйдет на правый берег реки Висла, которая протекает через центр страны, в частности Варшавы.

Цитата

“План применения вооруженных сил, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней враг выйдет на правый берег реки Висла. Документы четко показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли быть польской Бучей”, — рассказал Блащак.

Таким образом, отступление войск Польши за Вислу означало бы потерю около 50% территории и сдачу их в оккупацию.

Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło każdego skrawka Polski! #BezpiecznaPolska pic.twitter.com/tV12dAUXji

— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 17 сентября 2023

Контекст

Скандал произошел на фоне предстоящих выборов в Польше. В них участвует действующая правящая партия “Право и справедливость” и “Общественная платформа”.

Президент Польши Анджей Дуда назначил парламентские выборы в стране на 15 октября.

Назначение выборов на этот день влияет на ряд предвыборных дат. Избирательная кампания уже стартовала и продлится еще в течение более 60 дней — до конца дня пятницы, 13 октября. С полуночи субботы, 14 октября, начнется избирательная тишина, а 15 октября избирательные участки будут работать с 7:00 до 21:00. Поляки будут избирать 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок.

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