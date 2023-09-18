Колишній уряд Польщі планував віддати в окупацію майже пів країни у разі нападу рф - Блащак

Деталі

Так, партія опублікувала відео на якому Маріуш Блащак стверджує, що у 2011 році тодішній голова Міноборони Богдан Кліх затвердив план оборони від можливого вторгнення росії в Польщу. Цей план передбачав, що оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег річки Вісла, яка протікає через центр країни, зокрема Варшави.

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“План застосування збройних сил, затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом, передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег річки Вісла. Документи чітко показують, що Люблін, Жешув і Ломжа могли бути польською Бучою”, — розповів Блащак.

Таким чином, відступ військ Польщі за Віслу означав би втрату близько 50% території та здачу їх в окупацію.

Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło każdego skrawka Polski! #BezpiecznaPolska pic.twitter.com/tV12dAUXji

Контекст

Скандал відбувся на тлі майбутніх виборів у Польщі. У них бере участь чинна правляча партія “Право та справедливість” та “Громадська платформа”.

Президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.

Призначення виборів на цей день впливає на низку передвиборчих дат. Виборча кампанія вже стартувала і триватиме ще впродовж понад 60 днів — до кінця дня п’ятниці, 13 жовтня. З опівночі суботи, 14 жовтня, розпочнеться виборча тиша, а 15 жовтня виборчі дільниці працюватимуть з 7:00 до 21:00. Поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін.