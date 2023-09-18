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Колишній уряд Польщі планував віддати в окупацію майже пів країни у разі нападу рф - Блащак

Колишній уряд Польщі планував віддати в окупацію майже пів країни у разі нападу рф - Блащак

Київ • УНН

 • 532138 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак опублікував розсекречені документи, згідно з якими колишній уряд країни планував віддати в окупацію майже пів Польщі у разі нападу росії. Такий план затвердили у 2011 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на польську правлячу партію «Право та справедливість».

Деталі

Так, партія опублікувала відео на якому Маріуш Блащак стверджує, що у 2011 році тодішній голова Міноборони Богдан Кліх затвердив план оборони від можливого вторгнення росії в Польщу. Цей план передбачав, що оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег річки Вісла, яка протікає через центр країни, зокрема Варшави.

Цитата

“План застосування збройних сил, затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом, передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег річки Вісла. Документи чітко показують, що Люблін, Жешув і Ломжа могли бути польською Бучою”, — розповів Блащак.

Таким чином, відступ військ Польщі за Віслу означав би втрату близько 50% території та здачу їх в окупацію.

Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło każdego skrawka Polski! #BezpiecznaPolska pic.twitter.com/tV12dAUXji

— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 17, 2023

Контекст

Скандал відбувся на тлі майбутніх виборів у Польщі. У них бере участь чинна правляча партія “Право та справедливість” та “Громадська платформа”.

Президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.

Призначення виборів на цей день впливає на низку передвиборчих дат. Виборча кампанія вже стартувала і триватиме ще впродовж понад 60 днів — до кінця дня п’ятниці, 13 жовтня. З опівночі суботи, 14 жовтня, розпочнеться виборча тиша, а 15 жовтня виборчі дільниці працюватимуть з 7:00 до 21:00. Поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін.

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