Бывший премьер собирается подать э-декларацию в следующем году

"Лидер" Народного фронта ", Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, а также министры правительства Арсения Яценюка и их заместители, уволенные до 1 сентября 2016 года, должны подать электронные декларации до 1 апреля 2017 года. Это соответствует решению национального агентства по вопросам предотвращения коррупции "О начале работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" от 10 июня 2016 года ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно документу, должностные лица, которые прекратили занимать должности до 1 сентября 2016 года, должны подать декларации в соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" в течение 60 дней с начала второго этапа подачи электронной декларации - то есть до 1 апреля 2017 года.