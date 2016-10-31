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15 марта, 19:03 • 116105 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169500 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139716 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132040 просмотра

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15 марта, 12:52 • 113722 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101822 просмотра

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Бывший премьер собирается подать э-декларацию в следующем году

Бывший премьер собирается подать э-декларацию в следующем году

Киев • УНН

 • 5785 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заполнит электронную декларацию до 1 апреля 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта", передает УНН.

"Лидер" Народного фронта ", Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, а также министры правительства Арсения Яценюка и их заместители, уволенные до 1 сентября 2016 года, должны подать электронные декларации до 1 апреля 2017 года. Это соответствует решению национального агентства по вопросам предотвращения коррупции "О начале работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" от 10 июня 2016 года ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно документу, должностные лица, которые прекратили занимать должности до 1 сентября 2016 года, должны подать декларации в соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" в течение 60 дней с начала второго этапа подачи электронной декларации - то есть до 1 апреля 2017 года.

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