Бывший нападающий "Динамо" и "Карпат" перешел в клуб испанской Примеры

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15 марта, 19:03 • 103161 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135278 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119012 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 102407 просмотра

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. ФК "Кадис" из испанской Примеры объявил о подписании 33-летнего форварда "Эльче" Лукаса Переса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Контракт с игроком подписан до лета 2023 года.

Новый клуб опытного спортсмена идет на 18-й позиции в Примере. Следующий матч новая команда Переса проведет 2 февраля против "Валенсии" в 1/4 финала Кубка Испании.

Примечательно, что на протяжении карьеры Перес играл за "Райо Вальекано", "ПАОК", "Депортиво", "Арсенал", "Вест Хэм" и "Алавес". С 2011 по 2014 годы нападающий выступал за "Карпаты" и "Динамо".

Дополнение

В первой половине сезона Лукас выступал за "Эльче" (18 матчей, 2 гола и 1 ассист).

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