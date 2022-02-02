Колишній нападник "Динамо" та "Карпат" перейшов в клуб іспанської Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. ФК "Кадіс" із іспанської Прімери оголосив про підписання 33-річного форварда "Ельче" Лукаса Переса. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Контракт із гравцем підписано до літа 2023 року.
Новий клуб досвідченого спортсмена йде на 18-й позиції у Прімері. Наступний матч нова команда Переса проведе 2 лютого проти "Валенсії" до 1/4 фіналу Кубка Іспанії.
Примітно, що протягом кар'єри Перес грав за "Райо Вальєкано", "ПАОК", "Депортіво", "Арсенал", "Вест Хем" та "Алавес". З 2011 по 2014 роки нападник виступав за "Карпати" та "Динамо".
Доповнення
У першій половині сезону Лукас виступав за "Ельче" ( 18 матчів, 2 голи і 1 асист).