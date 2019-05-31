Бывший мэр Батуми и еще шестеро чиновников задержаны за растрату
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Прокуратура города Батуми, Грузия, задержала семерых бывших и действующих высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего мэра Георгия Ермакова. Об этом сообщила главный прокурор Аджарии Натия Сонгулашвили, передает УНН со ссылкой на Грузия-Онлайн.
Задержанные обвиняются по двум статьям УК Грузии: незаконная растрата государственных средств в крупном размере и злостное использование служебного положения. Речь идет о нарушениях во время проведения электронного тендера, в результате чего муниципалитету был нанесен ущерб в размере 1 миллиона 370 тысяч лари (около 527 тысяч долларов).
Список задержанных:
- Бывший мэр города Батуми Георгий Ермаков
- Бывший заместитель министра образования, спорта и культуры Аджарии Баграт Манвелидзе
- Заместитель министра финансов и экономики Аджарии Арчил Ванадзе
- Вице-мэр Батуми Тенгиз Патаридзе
- Начальник службы по управлению муниципальным имуществом и сервисами мэрии Гога Ломадзе
- Заместитель начальника "Управления городской инфраструктурой и благоустройства" при мэрии Нукри Хинтибидзе
- Начальник службы закупок мэрии Батуми Бека Халваши
Как сообщал УНН, судебное заседание по растрате 14 млн грн Львовского бронетанкового завода не состоялось.