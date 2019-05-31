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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108042 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135694 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143752 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129809 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130026 просмотра

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Бывший мэр Батуми и еще шестеро чиновников задержаны за растрату

Бывший мэр Батуми и еще шестеро чиновников задержаны за растрату

Киев  •  УНН

 • 7674 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Прокуратура города Батуми, Грузия, задержала семерых бывших и действующих высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего мэра Георгия Ермакова. Об этом сообщила главный прокурор Аджарии Натия Сонгулашвили, передает УНН со ссылкой на Грузия-Онлайн.

Задержанные обвиняются по двум статьям УК Грузии: незаконная растрата государственных средств в крупном размере и злостное использование служебного положения. Речь идет о нарушениях во время проведения электронного тендера, в результате чего муниципалитету был нанесен ущерб в размере 1 миллиона 370 тысяч лари (около 527 тысяч долларов).

Список задержанных:

- Бывший мэр города Батуми Георгий Ермаков
- Бывший заместитель министра образования, спорта и культуры Аджарии Баграт Манвелидзе
- Заместитель министра финансов и экономики Аджарии Арчил Ванадзе
- Вице-мэр Батуми Тенгиз Патаридзе
- Начальник службы по управлению муниципальным имуществом и сервисами мэрии Гога Ломадзе
- Заместитель начальника "Управления городской инфраструктурой и благоустройства" при мэрии Нукри Хинтибидзе
- Начальник службы закупок мэрии Батуми Бека Халваши

Как сообщал УНН, судебное заседание по растрате 14 млн грн Львовского бронетанкового завода не состоялось

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