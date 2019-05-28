Судебное заседание по растрате 14 млн грн Львовского бронетанкового завода не состоялось
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Судебное заседание по делу о растрате 14 млн грн Львовского бронетанкового завода не состоялось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество САП в Facebook.
Отмечается, что в Соломенском районном суде города Киева было запланировано судебное заседание в уголовном производстве по обвинению пятерых человек, а именно директора ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителя, начальника Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, руководителя одного из отделов этого управления и учредителя ООО "Булет Лайн".
Эти лица обвиняются в растрате бюджетных средств при поставке ГП "Львовский бронетанковый завод" двигателей для бронетехники Центральному бронетанковому управлению Вооруженных Сил Украины, что причинило ущерб на сумму свыше 14 млн гривен.
Указанное заседание, по данным САП, не состоялось в связи с неявкой защитников обвиняемых.
Следующее судебное заседание назначено на 29 июля 2019 года.
Как сообщал УНН, суд оставил под стражей директора Львовского бронетанкового завода.
Напомним, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц ВСУ и директора Львовского бронетанкового завода. Их подозревают в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.