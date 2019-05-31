Колишній мер Батумі і ще шестеро чиновників затримані за розтрату
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прокуратура міста Батумі, Грузія, затримала сімох колишніх і діючих високопоставлених чиновників, у тому числі колишнього мера Георгія Єрмакова. Про це повідомила головний прокурор Аджарії Натія Сонгулашвілі, передає УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.
Затримані звинувачуються за двома статтями КК Грузії: незаконна розтрата державних коштів у великих розмірах і злісне використання службового становища. Йдеться про порушення під час проведення електронного тендеру, в результаті чого муніципалітету було завдано збитків у розмірі 1 мільйона 370 тисяч ларі (близько 527 тисяч доларів).
Список затриманих:
- Колишній мер міста Батумі Георгій Єрмаков
- Колишній заступник міністра освіти, спорту і культури Аджарії Баграт Манвелідзе
- Заступник міністра фінансів і економіки Аджарії Арчіл Ванадзе
- Віце-мер Батумі Тенгіз Патарідзе
- Начальник служби з управління муніципальним майном і сервісами мерії Гога Ломадзе
- Заступник начальника "Управління міською інфраструктурою та благоустрою" при мерії Нукрі Хінтібідзе
- Начальник служби закупівель мерії Батумі Бека Халваши
Як повідомляв УНН, судове засідання щодо розтрати 14 млн грн Львівської бронетанкового заводу не відбулося .