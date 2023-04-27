Бывший командир Вагнера просит убежища в Норвегии после того, как его оправдали по обвинению в насилии в отношении полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Андрей Медведев, бывший командир российской группы наемников "Вагнер", заявил, что надеется получить убежище в Норвегии после того, как в четверг суд Осло снял с него обвинения в насилии в отношении полиции. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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"Я хочу поблагодарить суд за справедливое решение", - сказал Медведев агентству после вынесения приговора, добавив, что изучает норвежский язык. "Надеюсь, я получу убежище".
Контекст
Медведева, который сбежал в январе в Норвегию, обвинили в сопротивлении аресту и ударе ногой по полицейскому, когда его вели к полицейской машине после драки в баре.
Его адвокат утверждал, что это было "недоразумение", заявив, что Медведев не толкал полицейского, а вместо этого двигался, потому что наручники причиняли боль.
В другом инциденте в марте Медведев был пойман с пневматической винтовкой в баре в центре Осло. Он признал себя виновным в этом обвинении и в своем участии в драке в баре и получил 14 дней тюремного заключения и два года условно.
Он был оправдан в совершении насилия в отношении полиции, что является более серьезным обвинением и максимальное наказание, за которое составляет три года лишения свободы.
Медведев воевал на стороне группы Вагнера в Украине, в частности в районе Бахмута, в центре многомесячных ожесточенных боев между российскими и украинскими войсками.
Он поддерживает связь со службой уголовной полиции Норвегии Kripos, которая занимается расследованием военных преступлений. Kripos сообщил агентству Reuters, что они "хотят продолжить допрос его в качестве свидетеля".