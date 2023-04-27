Колишній командир Вагнера просить притулку в Норвегії після того, як його виправдали за звинуваченням у насильстві щодо поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Андрій Медведєв, колишній командир російської групи найманців "Вагнер", заявив, що сподівається отримати притулок у Норвегії після того, як у четвер суд Осло зняв з нього звинувачення у насильстві щодо поліції. Про це пише Reuters, передає УНН.
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"Я хочу подякувати суду за справедливе рішення", - сказав Медведєв агентству після винесення вироку, додавши, що вивчає норвезьку мову. "Сподіваюся, я отримаю притулок".
Контекст
Медведєва, який втік у січні до Норвегії, звинуватили у опорі арешту та удару ногою по поліцейському, коли його вели до поліцейської машини після бійки у барі.
Його адвокат стверджував, що це було "непорозуміння", заявивши, що Медведєв не штовхав поліцейського, а натомість рухався, бо наручники завдавали болю.
В іншому інциденті в березні Медведєв був спійманий з пневматичною гвинтівкою в барі в центрі Осло. Він визнав себе винним у цьому звинуваченні та у своїй участі у бійці у барі та отримав 14 днів тюремного ув'язнення та два роки умовно.
Він був виправданий у скоєнні насильства щодо поліції, що є найбільш серйозним звинуваченням та максимальне покарання, за яке становить три роки позбавлення волі.
Медведєв воював на боці групи Вагнера в Україні, зокрема в районі Бахмута, у центрі багатомісячних запеклих боїв між російськими та українськими військами.
Він підтримує зв'язок із службою кримінальної поліції Норвегії Kripos, яка займається розслідуванням військових злочинів. Kripos повідомив агентству Reuters, що вони "хочуть продовжити допит його як свідка".