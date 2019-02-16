Бывший клуб УПЛ снялся с чемпионата Первой лиги

"Футбольный клуб "Звезда" сообщает, что профессиональная команда клуба снимается с Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги сезона 2018/2019 гг., и не будет принимать участие в весенней части чемпионата среди команд первой лиги", - говорится в заявлении команды.



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Примечательно, что в прошлом сезоне "Звезда" еще выступала в Украинской Премьер-лиге, но покинула ее, выбывший после стыковых матчей с "Десной".



Добавим также, в первой половине этого сезона Первой лиги клуб набрал 4 очка в 17 поединках и был на дне таблицы.