Колишній клуб УПЛ знявся з чемпіонату Першої ліги

"Футбольний клуб "Зірка" повідомляє, що професійна команда клубу знімається з Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2018/2019 рр., і не буде приймати участь у весняній частині чемпіонату серед команд першої ліги", - сказано в заяві команди.



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Примітно, що у минулому сезоні "Зірка" ще виступала в Українській Прем'єр-лізі, але покинула її, вибувши після стикових матчів із "Десною".



Додамо також, у першій половині цього сезону Першої ліги клуб набрав 4 очки в 17 поєдинках і був на дні таблиці.