Двоє футболістів поповнили ряди аутсайдера УПЛ

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. ФК "Чорноморець" підписав контракти з двома новими гравцями - Євгеном Морозенко і Олександром Голіковим. Про це інформує сайт клубу з Південної Пальміри, передає УНН.

Про умови переходу та деталі контрактів прес-служба команди не повідомляє.

27-річний вихованець "Шахтаря" захисник Голіков виступав за "Шахтар-3", дубль "Зорі", "Олімпік", "Енергію", ПФК "Суми", "Арсенал" Київ, ФК "Полтава" і ФК "Львів". У чемпіонаті України провів 123 матчі (2 голи). Грав в юнацьких збірних країни (5 матчів).

Хавбек Морозенко є вихованцем київського "Динамо". Виступав за дубль киян, "Динамо-2", "Слован" (Ліберець, Чехія), "Говерлу" Ужгород, ФК "Олександрію", "Гурію" (Ланчхуті, Грузія), "Верес" Рівне і "Олімпік". Провів в чемпіонатах трьох країн 217 ігор, забив 19 м'ячів. Грав в юнацьких збірних України (38 матчів, 5 голів).

Зауважимо, що "моряки" перед продовженням чемпіонату УПЛ займають передостаннє місце в таблиці маючи 12 очок після 18 турів.

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