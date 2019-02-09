Двое футболистов пополнили ряды аутсайдера УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. ФК "Черноморец" подписал контракты с двумя новыми игроками - Евгением Морозенко и Александром Голиковым. Об этом сообщает сайт клуба из Южной Пальмиры, передает УНН.
Об условиях перехода и детали контрактов пресс-служба команды не сообщает.
27-летний воспитанник "Шахтера" защитник Голиков выступал за "Шахтер-3", дубль "Зари", "Олимпик", "Энергию", ПФК "Сумы", "Арсенал", ФК "Полтава" и ФК "Львов". В чемпионате Украины провел 123 матча (2 гола). Играл в юношеских сборных страны (5 матчей).
Хавбек Морозенко является воспитанником киевского "Динамо". Выступал за дубль киевлян, "Динамо-2", "Слован" (Либерец, Чехия), "Говерлу" Ужгород, ФК "Александрию", "Гурию" (Ланчхути, Грузия), "Верес" Ровно и "Олимпик". Провел в чемпионатах трех стран 217 игр, забил 19 мячей. Играл в юношеских сборных Украины (38 матчей, 5 голов).
Заметим, что "моряки" перед началом чемпионата УПЛ занимают предпоследнее место в таблице имея 12 очков после 18 туров.