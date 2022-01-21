Бывший футболист сборной Украины назвал главного фаворита на победу в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик поделился мнением по поводу фаворита на завоевание трофея в Украинской Премьер-лиге, сообщает УНН со ссылкой на "zbirna.com".
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Михалик уверен, что киевское "Динамо" имеет все шансы чтобы выиграть украинское первенство.
"Динамо". И не только потому, что в свое время я выступал за эту команду, и ей симпатизирую. По моему мнению, по сравнению с главным конкурентом — "Шахтером", действия подопечных Мирчи Луческу более сбалансированы. И на ключевой момент это должно сыграть решающую роль. Думаю, что соперничество за "золото" будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже пройдет оно под диктовку киевлян", - подчеркнул Михалик.
Дополнение
На тему фаворита за бронзовый комплект наград, Михалик выделил "Днепр-1", благодаря их стилю игры.
Напомним
Украинский защитник Михалик стал победителем футбольного чемпионата России.