Колишній футболіст збірної України назвав головного фаворита на перемогу в УПЛ

Цитата

Михалик впевнений, що київське "Динамо" має усі шанси аби виграти українську першість.

"Динамо". І не тільки тому, що свого часу я виступав за цю команду, і їй симпатизую. На мою думку, порівняно з головним конкурентом — "Шахтарем", дії підопічних Mірчі Луческу більш збалансовані. І на ключовий момент це має відіграти вирішальну роль. Думаю, що суперництво за "золото" буде навесні ще гострішим, ніж на фініші осінньої частини сезону, ось тільки вже пройде воно під диктовку киян", - підкреслив Михалик.

Доповнення

На тему фаворита за бронзовий комплект нагород, Михалик виділив "Дніпро-1", завдяки їх стилю гри.

Нагадаємо

Український захисник Михалик став переможцем футбольного чемпіонату Росії.