Колишній футболіст збірної України назвав головного фаворита на перемогу в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Колишній гравець національної збірної України Тарас Михалик поділився думками з приводу фаворита на завоювання трофею в Українській Прем'єр-лізі, повідомляє УНН з посиланням на "zbirna.com".
Цитата
Михалик впевнений, що київське "Динамо" має усі шанси аби виграти українську першість.
"Динамо". І не тільки тому, що свого часу я виступав за цю команду, і їй симпатизую. На мою думку, порівняно з головним конкурентом — "Шахтарем", дії підопічних Mірчі Луческу більш збалансовані. І на ключовий момент це має відіграти вирішальну роль. Думаю, що суперництво за "золото" буде навесні ще гострішим, ніж на фініші осінньої частини сезону, ось тільки вже пройде воно під диктовку киян", - підкреслив Михалик.
Доповнення
На тему фаворита за бронзовий комплект нагород, Михалик виділив "Дніпро-1", завдяки їх стилю гри.
Нагадаємо
Український захисник Михалик став переможцем футбольного чемпіонату Росії.