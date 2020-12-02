Бывший чемпион мира по боксу Холифилд вызвал на бой Тайсона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе Эвандер Холифилд заявил о желании провести бой против Майка Тайсона, передает УНН со ссылкой на Instagram Холифилда.
“Я пытался организовать поединок с ним, но не получил ничего, кроме отговорок. Сейчас я понимаю, почему он хотел устроить бой, прежде чем думать о боксе со мной. Рой Джонс был хорошим соперником для Майка, но бой со мной был бы более грандиозным событием. Единственный бой, который кто-то хочет видеть, это поединок между нами. Нет ни одной причины, почему нам не нужно этого делать. Я считаю, что этот бой должен состояться ради нашего наследия. В субботу после поединка с Джонсом Майк сказал, что готов драться со мной. Пусть подписывает контракт и выходи в ринг. Мир в ожидании, и сейчас все зависит только от тебя. Я готов”, — подчеркнул Холифилд.
Примечательно, что поединки между Тайсоном и Холифилдом состоялись в 1996 и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд.
Как сообщал УНН, бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью.