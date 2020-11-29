Бій Майка Тайсона і Роя Джонса завершився внічию

Тайсон заробить за бій 10 млн доларів, Джонс — 3 млн доларів. Також обидва спортсмени отримають відсотки від продажу платних трансляцій.

Легенди світового боксу повернулися на ринг у віці після 50 років. Тайсону 54 роки, Джонсу — 51 рік, перший завершив кар’єру в 2005 році після серії з двох поразок, другий провів останній поєдинок у 2018 році і виграв 12 з 13 попередніх боїв. Боксери могли зустрітися і під час активної кар’єри — в 2003 році, коли Джонс став чемпіоном світу в суперважкій вазі, перемігши Джона Руїса. Але, за версією боксера Андре Уорда, спочатку Джонс запросив гонорар на 10 млн доларів більше натомість запропонованих 40 млн доларів, а потім у Тайсона почалися різні життєві неприємності — судові чвари з дружиною, фінансовий конфлікт з промоутером Доном Кінгом, побиття двох чоловіків у готелі, банкрутство — і про поєдинок так і не вдалося домовитися.

Нинішній поєдинок носив характер виставкового і за регламентом складався з восьми раундів по дві хвилини, а боксери вийшли на ринг не в звичних для сучасного боксу 10-унцевих рукавичках, а 12-унцевих, а також без захисних шоломів. Офіційного суддівства поєдинку не велося, але керівництво Всесвітньої боксерської ради (WBC), яке виготовило для переможця спеціальний пояс WBC Frontline Battle Belt, організувало неофіційне суддівство — підрахунок очок вели колишні чемпіони світу за версією цієї організації Крісті Мартін, Вінні Пацієнца і Чед Доусон, які і винесли вердикт.

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До поєдинку багато фахівців і вболівальники задавалися питанням — чи будуть боксери вести бій по-серйозному, не дивлячись на виставковий характер поєдинку. Самі суперники запевняли всіх саме в цьому. Під час поєдинку Джонс не вкладався в удари на повну силу, наносив легкі комбінації і більше думав про оборону. Тайсон намагався нанести силові удари, але також не цілив саме на нокаут, пише видання "ТАРС".

На думку уболівальників, цей поєдинок можна назвати кращим серед виставкових боїв в боксі.

Результат цього поєдинку не буде внесений в офіційну статистику боксерів. Тайсон провів 56 поєдинків, здобув 50 перемог (44 нокаутом), зазнав шість поразок. Ставав абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, власником поясів WBC, Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Джонс був абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі, а також чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях. Всього на його рахунку 66 перемог (47 нокаутом) і дев’ять поразок.

Раніше Тайсон виразив намір провести боксерський бій із чемпіоном світу Джошуа.

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