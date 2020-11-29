Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

Тайсон заработает за бой 10 млн долларов, Джонс — 3 млн долларов. Также оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций.

Легенды мирового бокса вернулись на ринг в возрасте после 50 лет. Тайсону 54 года, Джонсу — 51 год, первый завершил карьеру в 2005 году после серии из двух поражений, второй провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Боксеры могли встретиться и во время активной карьеры — в 2003 году, когда Джонс стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Джона Руиса. Но, по версии боксера Андре Уорда, сначала Джонс пригласил гонорар на 10 млн долларов больше взамен предложенных 40 млн долларов, а потом у Тайсона начались различные жизненные неприятности — судебные дрязги с женой, финансовый конфликт с промоутером Доном Кингом, избиение двух мужчин в гостинице, банкротство — и о поединке так и не удалось договориться.

Нынешний поединок носил характер выставочного и по регламенту состоял из восьми раундов по две минуты, а боксеры вышли на ринг не в привычных для современного бокса 10-унцевих перчатках, а 12-унцевих, а также без защитных шлемов. Официального судейства поединка не велось, но руководство Всемирного боксерского совета (WBC), которое изготовило для победителя специальный пояс WBC Frontline Battle Belt, организовало неофициальное судейство — подсчет очков вели бывшие чемпионы мира по версии этой организации Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон, которые и вынесли вердикт.

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До поединка многие специалисты и болельщики задавались вопросом — будут ли боксеры вести бой по-серьезному, несмотря на выставочный характер поединка. Сами соперники уверяли всех именно в этом. Во время поединка Джонс не укладывался в удары в полную силу, наносил легкие комбинации и больше думал об обороне. Тайсон пытался нанести силовые удары, но также не целился именно на нокаут, пишет издание “ТАСС”.

По мнению болельщиков, этот поединок можно назвать лучшим среди выставочных боев в боксе.

Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. Тайсон провел 56 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Ранее Тайсон выразил намерение провести боксерский бой с чемпионом мира Джошуа.

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