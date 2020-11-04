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Бій Кличка із Льюїсом увійшов до числа “найбільш кровавих” в історії боксу

Бій Кличка із Льюїсом увійшов до числа “найбільш кровавих” в історії боксу

Київ • УНН

 • 21794 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Бій Віталія Кличка із британцем Ленноксом Льюїсом потрапив до числа “найбільш кровавих” в історії боксу за версією видання “Sportsman”, передає УНН з посиланням на “klitschko-brothers.com”.

Проведений в 2003-му році в Лос-Анджелесі поєдинок між майбутніми членами Міжнародного залу слави боксу Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом, що завершився зупинкою бою через рясне розсічення в українця і перемогою британця, увійшов в число п’яти найкривавіших боїв в історії боксу.

“Останній танець Леннокса Льюїса на рингу був жорстоким видовищем: британець і Віталій Кличко видали шість раундів справжньої бійні. Менше ніж 20 хвилин принесли українцеві стільки крові, скільки у нього не було і за всю професійну кар’єру. У третьому раунді крові було особливо багато. На початку трихвилинки легендарний тренер Еммануель Стюард наказав Льюїсу вплутатися в рубку, що той і зробив, потрапивши над ліве око Кличко і завдавши розсічення, яке стало фатальним для українця. Віталій хоробро бився, але збиток був нанесений, його особа з плином часу все більше і більше нагадувало „криваві“ роботи Пікассо. Рефері був змушений припинити бій в шостому раунді, „вручивши“ хороброму Кличко технічний нокаут”, — сказано у описі бою виданням “Sportsman”.

Також додамо, до топ-5 “кривавих боїв” також увійшли поєдинок Чака Вепнера і Сонні Лістона (1970-й рік), другий бій Майка Тайсона і Евандера Холіфілда (1997-й), зустріч в рингу Роккі Марчіано і Езарда Чарльза (1954) і бій Дениса Лебедєва і Гільєрмо Джонса (2013).

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