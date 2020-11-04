Бой Кличко с Льюисом вошел в число “наиболее кровавых” в истории бокса

Проведенный в 2003 году в Лос-Анджелесе поединок между будущими членами Международного зала славы бокса Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом, который завершился остановкой боя из-за обильного рассечения у украинца и победой британца, вошел в число пяти самых кровавых боев в истории бокса.

“Последний танец Леннокса Льюиса на ринге был жестоким зрелищем: британец и Виталий Кличко выдали шесть раундов настоящей бойни. Менее 20 минут принесли украинцу столько крови, сколько у него не было и за всю профессиональную карьеру. В третьем раунде крови было особенно много. В начале трехминутки легендарный тренер Эммануэль Стюард приказал Льюису ввязаться в рубку, что тот и сделал, попав в левый глаз Кличко и нанеся рассечение, которое стало роковым для украинца. Виталий храбро сражался, но ущерб был нанесен, его лицо с течением времени все больше и больше напоминало „кровавые“ работы Пикассо. Рефери был вынужден прекратить бой в шестом раунде, „вручив“ храброму Кличко технический нокаут”, — говорится в описании боя изданием" Sportsman “.

Также добавим, в топ-5 “кровавых боев” также вошли поединок Чака Вепнера и Сонни Листона (1970-й год), второй бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда (1997-й), встреча в ринге Рокки Марчиано и Эззард Чарльза (1954) и бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса (2013-й).