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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 25558 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 53750 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 73011 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 84681 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95158 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113251 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114789 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Бой Кличко с Льюисом вошел в число “наиболее кровавых” в истории бокса

Бой Кличко с Льюисом вошел в число “наиболее кровавых” в истории бокса

Киев  •  УНН

 • 21791 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Бой Виталия Кличко с британцем Ленноксом Льюисом попал в число “наиболее кровавых” в истории бокса по версии издания “Sportsman”, передает УНН со ссылкой на “klitschko-brothers.com”.

Проведенный в 2003 году в Лос-Анджелесе поединок между будущими членами Международного зала славы бокса Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом, который завершился остановкой боя из-за обильного рассечения у украинца и победой британца, вошел в число пяти самых кровавых боев в истории бокса.

“Последний танец Леннокса Льюиса на ринге был жестоким зрелищем: британец и Виталий Кличко выдали шесть раундов настоящей бойни. Менее 20 минут принесли украинцу столько крови, сколько у него не было и за всю профессиональную карьеру. В третьем раунде крови было особенно много. В начале трехминутки легендарный тренер Эммануэль Стюард приказал Льюису ввязаться в рубку, что тот и сделал, попав в левый глаз Кличко и нанеся рассечение, которое стало роковым для украинца. Виталий храбро сражался, но ущерб был нанесен, его лицо с течением времени все больше и больше напоминало „кровавые“ работы Пикассо. Рефери был вынужден прекратить бой в шестом раунде, „вручив“ храброму Кличко технический нокаут”, — говорится в описании боя изданием" Sportsman “.

Также добавим, в топ-5 “кровавых боев” также вошли поединок Чака Вепнера и Сонни Листона (1970-й год), второй бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда (1997-й), встреча в ринге Рокки Марчиано и Эззард Чарльза (1954) и бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса (2013-й).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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