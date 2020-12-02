Колишній чемпіон світу з боксу Холіфілд викликав на бій Тайсона

“Я намагався організувати поєдинок з ним, але не отримав нічого, крім відмовок. Зараз я розумію, чому він хотів влаштувати бій, перш ніж думати про бокс зі мною. Рой Джонс був хорошим суперником для Майка, але бій зі мною був би більш грандіозною подією. Єдиний бій, який хтось хоче бачити, це поєдинок між нами. Немає жодної причини, чому нам не потрібно цього робити. Я вважаю, що цей бій повинен відбутися заради нашої спадщини. У суботу після поєдинку з Джонсом Майк сказав, що готовий битися зі мною. Нехай підписує контракт і виходь в ринг. Світ в очікуванні, і зараз все залежить тільки від тебе. Я готовий”, — наголосив Холіфілд.

Примітно, що поєдинки між Тайсоном і Холіфілдом відбулися в 1996 і 1997 роках. В обох боях перемогу здобув Холіфілд.

Як повідомляв УНН, бій Майка Тайсона і Роя Джонса завершився внічию.