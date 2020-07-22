Бывшие чиновники Киевской ОГА пойдут под суд за миллионные убытки государству
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Печерский районный суд Киева направлено обвинительные акты в отношении бывших управленцев Киевской областной государственной администрации по факту служебной халатности, повлекшей нанесение государству убытков в сумме более 132 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Прокуратурой города Киева совместно со следователями СУ ГУ НП в городе Киеве завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительные акты в отношении бывших управленцев Киевской областной государственной администрации по факту служебной халатности, повлекшей нанесение государству убытков в сумме более 132 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвинительные акты направлены в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Сообщается, что, согласно материалам следствия, начиная с 2000 года, должностные лица Киевской ОГА передали в аренду коммунальному предприятию государственное здание площадью 1900 кв. м по ул. Большой Васильковской в Киеве по льготной ставке в 1 гривну в год.
"Однако, как выяснилось, коммунальное предприятие без согласования с региональным отделением Фонда государственного имущества Украины сдавало указанное здание в субаренду частным предприятиям по рыночной стоимости, не платя государству как собственнику этого имущества разницу между субарендной и арендной платой", - отмечается в сообщении.
Также указанные действия повлекли за собой убытки государству в виде непоступления в бюджет арендной платы за пользование государственным имуществом на общую сумму более 132 млн грн.
"По результатам следствия двум бывшим чиновникам Киевской ОГА, которые не приняли никаких мер для расторжения невыгодного для государства договора аренды, что привело к нанесению ущерба в размере 74 и 58 млн гривен соответственно, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, директоров двух компаний подозревают в нанесении ущерба государству на 54 млн грн.