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Директорів двох підприємств підозрюють у нанесенні збитків державі на 54 млн грн

Директорів двох підприємств підозрюють у нанесенні збитків державі на 54 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директорам двох підприємств у Чернівецькій області. Їх підозрюють у нанесенні державі 54 мільйона гривень збитків через незаконний видобуток корисних копалин. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру двом директорам приватних товариств, що здійснюють свою діяльність у Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що чиновники підозрюються у порушенні правил охорони та використання надр, незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організацій-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.

За попередньою інформацією, керівники підприємств здійснювали незаконний видобуток та подальшу реалізацію гравійно-піщаної суміші. Зокрема, за сприяння керівника одного з них протягом грудня 2016 року - березня 2017 року було незаконно видобуто понад 41 тис м3 корисних копалин, що спричинило державі збитків на понад 32 млн грн. Інший керівник суб’єкту господарювання незаконно видобував гравійно-піщану суміш протягом грудня 2017 - серпня 2018 року в обсязі понад 28 тис м3, що спричинило державі збитків на суму у понад 22 млн грн.

У разі доведення вини, одному з підозрюваних загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, іншому – у вигляді штрафу від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНН, управління СБУ у Дніпропетровській області повідомило про підозру начальнику одного із управлінь оперативного забезпечення Збройних Сил України та директору підприємства у справі про розкрадання на закупівлі димової суміші для армійського призначення на понад 33 млн грн.

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