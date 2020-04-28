Розкрадання димової суміші для армії на понад 33 млн грн: двом особам повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Управління СБУ у Дніпропетровській області повідомило про підозру начальнику одного із управлінь оперативного забезпечення Збройних Сил України та директору підприємства у справі про розкрадання на закупівлі димової суміші для армійського призначення на понад 33 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ОГПУ, інформує УНН.
"За даними слідства, начальник управління з метою викрадення бюджетних коштів вступив у злочинну змову з директором одного з товариств у Дніпропетровській області та уклав від імені Міністерства оборони України ряд договорів на закупівлю димової суміші, розробленої цим підприємством, на загальну суму понад 33 млн грн. При цьому, посадовець знав, що зазначена суміш не відповідає технічним умовам стандартизації у сфері продукції оборонного призначення та може використовуватись лише для створення аерозольних завіс під час проведення видовищних та кінематографічних заходів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час проведених обшуків були виявлені чорнові власноручні записи директора товариства, згідно з якими виготовлення димової суміші проводилось без додавання передбачених технічними умовами дорогих компонентів, чим значно завищено вартість товару, а також з використанням залишків продуктів нафтопереробки, які утворились в результаті діяльності підприємства.
"Така продукція в бойових умовах могла б стати причиною численних втрат серед бійців", - резюмували у ОГПУ.
Наразі начальнику центрального управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту населення головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), а директору підприємства - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Як повідомлялося раніше в УНН, військовослужбовця підозрюють у привласненні близько 200 тисяч грн військової частини.