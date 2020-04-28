Розкрадання димової суміші для армії на понад 33 млн грн: двом особам повідомили про підозру

ukru
12:11 • 7887 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 30400 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 82180 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 111692 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 114073 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170104 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 140865 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148279 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148788 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129395 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 47229 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 130142 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 116346 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 116562 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 106159 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 7887 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 30405 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 82184 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 111693 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 114074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 8403 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 106827 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107249 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124779 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 141176 перегляди
Актуальне
Розкрадання димової суміші для армії на понад 33 млн грн: двом особам повідомили про підозру

Розкрадання димової суміші для армії на понад 33 млн грн: двом особам повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 10577 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Управління СБУ у Дніпропетровській області повідомило про підозру начальнику одного із управлінь оперативного забезпечення Збройних Сил України та директору підприємства у справі про розкрадання на закупівлі димової суміші для армійського призначення на понад 33 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ОГПУ, інформує УНН.

"За даними слідства, начальник управління з метою викрадення бюджетних коштів вступив у злочинну змову з директором одного з товариств у Дніпропетровській області та уклав від імені Міністерства оборони України ряд договорів на закупівлю димової суміші, розробленої цим підприємством, на загальну суму понад 33 млн грн. При цьому, посадовець знав, що зазначена суміш не відповідає технічним умовам стандартизації у сфері продукції оборонного призначення та може використовуватись лише для створення аерозольних завіс під час проведення видовищних та кінематографічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведених обшуків були виявлені чорнові власноручні записи директора товариства, згідно з якими виготовлення димової суміші проводилось без додавання передбачених технічними умовами дорогих компонентів, чим значно завищено вартість товару, а також з використанням залишків продуктів нафтопереробки, які утворились в результаті діяльності підприємства.

"Така продукція в бойових умовах могла б стати причиною численних втрат серед бійців", - резюмували у ОГПУ.

Наразі начальнику центрального управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту населення головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), а директору підприємства - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялося раніше в УНН, військовослужбовця підозрюють у привласненні близько 200 тисяч грн військової частини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32