Хищение дымовой смеси для армии на более чем 33 млн грн: двум лицам сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Управление СБУ в Днепропетровской области сообщило о подозрении начальнику одного из управлений оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины и директору предприятия по делу о хищениях на закупке дымовой смеси для армейского назначения на более чем 33 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.
"По данным следствия, начальник управления с целью похищения бюджетных средств вступил в преступный сговор с директором одного из обществ в Днепропетровской области и заключил от имени Министерства обороны Украины ряд договоров на закупку дымовой смеси, разработанной этим предприятием, на общую сумму более 33 млн грн. При этом, чиновник знал, что указанная смесь не соответствует техническим условиям стандартизации в сфере продукции оборонного назначения и может использоваться только для создания аэрозольных занавесов при проведении зрелищных и кинематографических мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведенных обысков были обнаружены черновые собственноручные записи директора общества, согласно которым изготовление дымовой смеси проводилось без добавления предусмотренных техническими условиями дорогих компонентов, чем была значительно завышена стоимость товара, а также с использованием остатков продуктов нефтепереработки, которые образовались в результате деятельности предприятия.
"Такая продукция в боевых условиях могла бы стать причиной многочисленных потерь среди бойцов", - резюмировали в ОГПУ.
Сейчас начальнику центрального управления радиационной, химической и биологической защиты населения главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), а директору предприятия - в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Как сообщалось ранее в УНН, военнослужащего подозревают в присвоении около 200 тысяч грн воинской части.