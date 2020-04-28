Хищение дымовой смеси для армии на более чем 33 млн грн: двум лицам сообщили о подозрении

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Управление СБУ в Днепропетровской области сообщило о подозрении начальнику одного из управлений оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины и директору предприятия по делу о хищениях на закупке дымовой смеси для армейского назначения на более чем 33 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.